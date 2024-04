IPTV e pezzotto, Mediaset scende in campo con Privacy Shield: 'tolleranza zero'

A pochi giorni dall'hacking di Piracy Shield, la piattaforma anti-pezzotto messa in campo dal Governo è al centro di un annuncio importante. Infatti, Mediaset ha deciso di aderire all'iniziativa, annunciando "tolleranza zero" verso qualsivoglia forma di pirateria online e crimini informatici.

È da quel di Cologno Monzese che il 4 aprile 2024 arriva un comunicato in tal senso: "Mediaset rinnova il suo impegno nella lotta contro la pirateria online: sostiene le iniziative dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e aderisce alla piattaforma "Piracy Shield", quale titolare dei diritti".

L'azienda ricorda che le nuove disposizioni legislative contro la pirateria risultano "particolarmente rilevanti nel contesto delle partite di Coppa Italia". Mediaset, in collaborazione con AGCOM, ha dunque attivato la procedura prevista dalla legge 93/23, riuscendo a ottenere i primi risultati concreti.

A cosa si fa riferimento? Su iniziativa dell'azienda, sono stati bloccati 67 tra siti Web e IPTV che effettuavano trasmissioni illegali delle partite in diretta. L'azienda ritiene che queste pratiche criminali non danneggino solamente detentori dei diritti e creatori di contenuti, ma in generale "l'intera industria dello sport e dell'intrattenimento".

Mediaset ribadisce che "i diritti di chi investe in creazione, produzione e diffusione di contenuti originali devono essere difesi con determinazione per la promozione di un ambiente digitale sicuro e per la tutela di tutti i lavoratori dell'industria audiovisiva".



Nel frattempo, continua a far discutere il fatto che Piracy Shield avrebbe bloccato il CDN più grande al mondo.

