IPTV e pezzotto, minacciare di multare gli utenti è quasi inutile: lo svela uno studio

L’imminente arrivo delle multe per chi usa IPTV, preannunciato dal numero uno di AGCOM, potrebbe sortire l’effetto contrario per gli utenti. A svelarlo è uno studio proveniente dal Regno Unito, secondo cui i messaggi e le minacce di azioni legali nei confronti degli utenti che si affidano a piattaforme illegali sortiscono l’effetto contrario.

L’indagine, pubblicata dall’Università di Portsmouth, si focalizza sui comportamenti degli utenti nel momento in cui si trovano di fronte ad avvisi e minacce di azioni legali o multe quando vanno a visualizzare contenuti pirata. Il comportamento è ovviamente differente, ma è stato riscontrato che gli uomini in genere tendono a piratare in maniera maggiore i contenuti dopo aver visto tali messaggi, al contrario delle donne. Ciò dimostra come nella maggior parte dei casi i toni minacciosi siano praticamente inefficaci, e come il tono delle campagne sia da tenere in considerazione.

"Sappiamo già che ci sono molte differenze di genere nella pirateria poiché gli uomini tendono a piratare più delle donne, in quanto pensano che sia più accettabile e a basso rischio" afferma l’economista comportamentale Kate Whitman, che ha condotto lo studio. Per l’analisi sono stati reclutati 962 partecipanti adulti, a cui sono stati mostrati tre diversi tipi di messaggi: due campagne con toni minacciosi che promettevano azioni legali e sulla sicurezza, ed una dal tono più educativo.

Il messaggio educativo non ha avuto effetti evidenti sui livelli di pirateria, mentre quelli più aggressivi hanno suscitato una reazione diversa tra i sessi: negli uomini infatti le azioni pirata sono aumentate del 18%, mentre nelle donne sono calate del 52%. Secondo Whitman, tale “ricerca mostra che i messaggi antipirateria possono inavvertitamente aumentare la pirateria, un fenomeno noto come reattanza psicologica. Dal punto di vista della psicologia evoluzionistica, gli uomini hanno una reazione più forte quando la loro libertà viene minacciata e quindi fanno il contrario”.

