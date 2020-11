IPTV e pezzotto, nuova ondata di chiusure: oscurati 5500 siti web e canali Telegram

Dopo la maxi operazione italiana contro la pirateria, di cui abbiamo avuto modo di parlare nel fine settimana, si stanno muovendo le prime pedine anche a livello internazionali. Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, infatti, sarebbe in corso una nuova operazione per arginare il fenomeno delle IPTV ed il pezzotto.

SkyTG24 afferma che nelle ultime ore sarebbero stati oscurati più di 5500 tra siti web di streaming e canali Telegram che proponevano contenuti coperti dal diritto d’autore agli utenti. I militari avrebbero anche effettuato sequestri per oltre 10 milioni di Euro nei confronti di un’organizzazione criminale.

I paesi interessati sarebbero diciannove, ma non è tutto perchè quindici persone indagate oltre a ricavare denaro da tali attività illecite percepivano anche il reddito di cittadinanza.

L’operazione è stata porta avanti dalla Guardia di Finanza e la Polizia Postale. In una conferenza stampa in programma nella mattinata saranno resi ufficiali altri dettagli, ma a giudicare da quanto emerso i siti web e canali Telegram oscurati oltre a trasmettere illegalmente contenuti coperti da copyright, vendevano anche “abbonamenti” che venivano pagati con criptovalute. Non è chiaro a quanto ammonti il giro d'affari.

Vi aggiorneremo non appena saranno disponibili ulteriori novità sulla questione. La conferenza stampa dovrebbe iniziare a breve.