IPTV e pezzotto, operazione tra Italia e Germania della GDF: sequestri su Telegram

Nuova operazione della Guardia di Finanza contro l’IPTV e lo streaming illegale. Il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma ha infatti denunciato 13 persone tra Italia e Germania, accusate di aver venduto abusivamente abbonamenti all’IPTV.

L’operazione, che si è svolta in parallelo anche a Francoforte sul Meno, ha portato ad un decreto di sequestro di 60 risorse sulla piattaforma Telegram e di un sito web utilizzato per l’attività illecita, oltre che di proventi per oltre 620mila Euro.

La Finanza fa sapere che “gli organizzatori del sistema illegale, il cui principale luogo di incontro virtuale era costituito da un canale Telegram denominato “Impero IPTV”, dopo aver creato il bouquet di canali, provvedevano, infatti, ad abilitare i clienti privati dietro pagamento di “abbonamenti” illeciti a prezzi fortemente concorrenziali (tra i 10 euro di canone mensile e i 90 euro annuali), che venivano dirottati su carte di credito prepagate o piattaforme web di pagamento”.

Come si legge direttamente nel rapporto della Guardia di Finanza, le investigazioni tecniche hanno anche portato alla scoperta dell’organizzazione piramidale che prevedeva la vendita e distribuzione delle chiavi per accedere ai palinsesti televisivi, serie TV e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento distribuiti via internet dalle maggiori piattaforme di streaming.

Anche lo scorso anno la Guardia di Finanza aveva messo nel mirino Telegram, chiudendo diversi canali.