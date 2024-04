IPTV e pezzotto, ecco perchè bloccare gli IP con Piracy Shield è una pessima idea

Solo qualche giorno fa, AGCOM ha diffuso i dati sul numero di siti bloccati da Piracy Shield e sull’impatto che ha avuto sugli indirizzi IP. In risposta all’editoriale del presidente di AGCOM, è arrivato un articolo pubblicato dal professore Stefano Zanero del Politecnico di Milano.

In un articolo pubblicato su AgendaDigitale, Zanero affronta vari temi ma in particolare si sofferma sul motivo per cui il blocco degli indirizzi IP rappresenta una pessima idea.

Nell’osservare che “da almeno un decennio, a più riprese ed in occasione di vari interventi normativi, tutti gli esperti del settore hanno spiegato e rispiegato in ogni sede istituzionale e giudiziaria perché bloccare degli indirizzi IP sia una pessima idea”, Zanero spiega che adottando un sistema di questo tipo è inevitabile che vengano coinvolti anche centinaia di migliaia di innocenti, e “non esiste un modo per evitarla e non esiste un modo “giusto” per praticare questo tipo di blocco: un indirizzo IP non corrisponde né ad un utente, né ad un sito, né ad una specifica attività, a meno di rari (e francamente improbabili) casi episodici. Internet non è fatta così. Nel momento in cui si decide di “bloccare indirizzi IP” questa cosa succederà sempre”.

Tutto ciò, spiega Zanero, era noto già da prima che diventasse attivo Piracy Shield, ed il fatto che siano stati bloccati anche IP innocenti non è un errore ma “il risultato inevitabile di una scelta tecnologicamente e giuridicamente sbagliata”.

