IPTV e pezzotto, Piracy Shield sta bloccando il CDN più grande del mondo: 'un disastro'

Il primo bilancio tracciato da AGCOM su Piracy Shield è stato tutt’altro che negativo, ma con il passare delle settimane emergono dati che mostrano come il funzionamento sia tutt’altro che tarato ed ancora da migliorare.

Nelle scorse ore, sui X alcuni ricercatori ed esperti del settore hanno pubblicato alcune analisi aggiuntive sugli indirizzi che sta bloccando la piattaforma anti-pezzotto che ha messo in campo il Governo, grazie ai dati presenti sul sito PiracyShield Search.

Come osservato da Matteo Contrini, infatti, la piattaforma Piracy Shield starebbe bloccando ben 15 indirizzi IP di Akamai, il Content Delivery Network più grande del mondo, che è presente nella lista. A fare eco al tweet ci ha pensato anche il professore del Politecnico di Milano Stefano Zanero, secondo cui la piattaforma starebbe bloccando indirizzi di Akmai, Cloudflare e del providercloud Hetzner. Secondo Zanero, “se questa lista è corretta, si tratta di un disastro annunciato ma persino più grosso di quanto prevedessimo”.

Non si tratta della prima volta che vengono riportate notizie di questo tipo: già lo scorso Febbraio infatti alcuni organi di stampa avevano lanciato l’indiscrezione secondo cui Piracy Shield avrebbe bloccato siti web non illegali ed in alcun modo collegati alla trasmissione illecita di partite o altre tipologie di contenuti.

