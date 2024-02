IPTV e pezzotto, Piracy Shield ha bloccato 528 IP: in arrivo le multe per gli utenti

Dall’attivazione del sistema Piracy Shield, il sistema anti IPTV e pezzotto ha bloccato 528 indirizzi IP. A spiegarlo è Il Sole 24 Ore, secondo cui il numero maggiore di stop sarebbe stato registrato il 10 Febbraio 2024 in occasione di Roma-Inter, con 410 blocchi.

Il 12 Febbraio 2024, durante Juventus-Udinese sono stati registrati 40 blocchi, mentre durante la giornata di domenica sono stati portati a termine complessivamente 67 blocchi.

Si tratta dei primi dati ufficiali diffusi dalla Lega Calcio dall’entrata in vigore della nuova piattaforma, che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine promette di bloccare i siti web che generano flussi illegali entro 30 minuti dalla segnalazione. Secondo quanto riportato, sarebbero almeno 500mila gli utenti colpiti dai blocchi.

Come riportato da Calcio e Finanza, il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza sta assistente il Garante della Comunicazione per sanzionare gli utenti che si erano collegati a tali siti, e nelle prossime settimane dovrebbero arrivare le prime multe: si parte da 154 Euro per la prima rilevazione, ma in caso di recidiva gli importi potrebbero superare svariate migliaia di Euro.

Le Fiamme Gialle in questi giorni starebbero tracciando i flussi dei pagamenti, che spesso e volentieri finiscono nelle casse della criminalità organizzata.