IPTV e pezzotto, Piracy Shield compie un mese: i dati su blocchi e sanzioni

A poco più di un mese dall’attivazione di Piracy Shield, il Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Giacomo Lasorella, ha tracciato in Commissione Cultura e Trasporti della Camera un primo bilancio sui frutti che ha portato la piattaforma.

Lasorella ha spiegato che sono stati effettuati già undici provvedimenti cautelari, ed i blocchi hanno interessato la trasmissione illegale di una varietà di eventi sportivi, tra cui il campionato di calcio di Serie A e Serie B, la Formula 1, la MotoGP, l'Euro Cup di pallacanestro, nonché competizioni di tennis e le leghe di calcio UEFA.

Complessivamente, grazie a Piracy Shield sono stati bloccati 3.127 fully qualified domain name e 2.176 indirizzi IP. Alle commissioni Lasorella ha anche mostrato una tabella con i blocchi giorno per giorno, ed evidenziato come si siano concentrati principalmente nel weekend quando ci sono gli eventi sportivi. Secondo Lasorella si tratta di “risultati sicuramente incoraggianti che testimoniano l'incisività dell'azione di Agcom in un contesto caratterizzato come ovvio tuttavia anche da alcune criticità operative a cui accenno brevemente”.

Lasorella ha anche evidenziato come ci siano state delle interlocuzioni con vari soggetti, tra cui Google, per la deindicizzazione dei siti che diffondono contenuti e possibili interventi sul proprio DNS. A riguardo, però, “Google ha confermato la propria intenzione di non intervenire sul suo DNS attraverso un blocco a livello locale perché dovrebbe bloccare evidentemente l'intero sistema”.

Ovviamente Lasorella ha anche parlato della rimozione dell’applicazione Live Football TV HD dal Play Store, avvenuta dopo reiterati inviti da parte di Agcom, il che secondo il presidente dimostra come “attorno alla pirateria ruotano interessi economici estremamente grandi, chiaramente fronteggiare la pirateria non può essere soltanto un fatto tecnico, occorre un'azione convergente su più piani, su quello giuridico, dell'aggiornamento tecnico, della collaborazione istituzionale, delle sanzioni ma soprattutto su quello culturale al fine di favorire l'emersione di una coscienza collettiva che faccia prendere consapevolezza i cittadini dei danni provocati all'industria culturale da questo genere di attività”.

Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa è uno dei più venduti oggi su