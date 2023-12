IPTV e pezzotto, Piracy Shield funziona: completato il primo blocco in 30 minuti

AIIP, l’Associazione Italiana Internet Provider che racchiude gli operatori di medie dimensioni, ha annunciato attraverso il proprio sito web di aver completato con successo il primo blocco automatico in 30 minuti dei siti web pirata attraverso la piattaforma Piracy Shield che sarà attiva per tutte le telco da Gennaio 2024.

Gli operatori di AIIP nella fattispecie sono riusciti a realizzare a tempo di record il software per l’interfacciamento al sistema Piracy Shield di Agcom che come noto avrà l’obiettivo di chiudere i flussi pirata entro 30 minuti dalla segnalazione. Il software sviluppato da AIIP è totalmente automatico e si interfaccia via API a Piracy Shield effettuando il filtraggio entro 30 minuti dalla pubblicazione del ticket di oscuramento da parte dei soggetti che detengono i copyright dei contenuti violati.

AIIP spiega che un gruppo di lavoro rappresentativo dei propri associati ha completato entro 30 minuti il primo oscuramento nelle proprie reti, segnando una prima assoluta.

“In analogia a quanto fatto con il Parental Control, l’Associazione è sempre proattiva e costruttiva sia nei confronti dell’Autorità, fornendo contributi pertinenti e competenti in tema di sicurezza informatica, funzionalità e affidabilità delle piattaforme software, sia nei confronti dei propri associati, producendo consulenze e software per mantenere gli operatori associati sempre conformi alle necessità regolamentari del mercato delle telecomunicazioni italiane”, spiega il presidente di AIIP Giovanni Zorzoni, aggiungendo “l’interlocuzione all’interno del Tavolo antipirateria è stata estremamente proficua, e mi preme evidenziare l’ottima sintesi ottenuta con i soggetti partecipanti, dai colleghi operatori, in particolare WindTre e TIM, fino ai molteplici detentori dei diritti e rappresentanti della Lega Serie A”. Della questione si era parlato anche nell’articolo pubblicato su Repubblica oggi.