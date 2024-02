IPTV e pezzotto, Piracy Shield funziona: durante la Serie A scattati i primi blocchi

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, nel weekend è entrata in funzione la piattaforma Piracy Shield contro l’IPTV e pezzotto, che durante Lecce-Fiorentina ha già dato i primi frutti.

Il commissario AGCOM, Massimiliano Capitanio, con un post pubblicato sul proprio account ufficiale Facebook - corredato da una serie di screenshot - ha annunciato che grazie a Piracy Shield durante l’anticipo del campionato sono stati abbattuti vari siti pirata nei 30 minuti previsti dalla normativa e grazie proprio al tool predisposto da AGCOM e donato dalla Lega Calcio. Tali siti web sono stati “abbattuti in diretta, per la prima volta in Italia ed Europa” in “meno di 30 minuti” grazie ad un’alleanza tra istituzioni e privati.

“Durante Lecce-Fiorentina sono partite le prime ingiunzioni dinamiche da parte di Agcom nei confronti degli Isp accreditati sulla piattaforma Piracy Shield per oscurare i siti criminali che stavano trasmettendo Lecce Fiorentina senza averne titolo” spiega Capitanio, il quale ricorda che il fenomeno dell’IPTV e pezzotto costa al sistema Paese 1,9 miliardi di Euro all’anno e toglie ai giovani 10.000 posti di lavoro, ma provoca anche dei gravi danni alle società sportive.

“Ho voluto personalmente cercare alcuni tra i tanti siti illegali di streaming ed ecco cosa ho trovato: una schermata meravigliosa” scrive Capitanio, allegando gli screenshot.