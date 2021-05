IPTV e pezzotto, scattano le prime multe per gli utenti: sanzionati in 2mila

La controffensiva contro la pirateria informatica e l'IPTV si sposta contro gli utenti, dopo l'Operazione Blackout della scorsa settimana. Secondo quanto riferito dall'Ansa, il nucleo della Guardia di Finanza ha individuato e sequestrato due centrali localizzate in Svizzera e Sicilia, gestite da 22 italiani e 2 elvetici.

Il reato contestato nei confronti delle 24 persone, tutte indagate, è di associazione a delinquere: l'attività illegale prevedeva la vendita e distribuzione di flussi audio e video a 900 reseller che a loro volta proponevano agli "abbonati" pacchetti da pochi Euro che davano la possibilità di accedere ad un'ampia gamma di canali.

Per i 900 reseller è scattata il procedimento che porterà ad una sanzione da 2.582 a 25.822 Euro, ma la novità è che ad essere multati saranno anche oltre 2mila clienti finali sparsi su tutto il territorio nazionale, per cui è prevista una multa di 1.032 Euro.

Le perquisizioni effettuate in collaborazione con la Polizia Cantonale e coordinate dalla Procura di Roma sono state effettuate in Svizzera, Lombardia, Puglia, Calabria e Sicilia ed hanno portato alla scoperta di una rete che prevedeva il pagamento di un corrispettivo mensile tra 10 e 15 Euro per accedere a contenuti piratati dalle principali piattaforme di pay TV, tra cui figura anche Sky.