Contro IPTV e pezzotto scende in campo anche l'Agenzia per la Cybersicurezza

È notizia di qualche giorno fa che la Camera ha dato il via libera alla stretta su IPTV e pezzotto, con 252 voti a favore e zero contrati. L’obiettivo è rafforzare la vigilanza contro le attività che propongono abbonamenti all’IPTV e pezzotto e che provocano un danno al sistema Italia ed al calcio italiano.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la normativa prevede che in campo scenda anche l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, il Garante delle Comunicazioni ed i provider, che dovranno occuparsi dell’interruzione delle trasmissioni illegali dopo massimo 30 minuti dall’inizio delle diretta.

Le novità però non sono solo qui, e lo stesso quotidiano osserva come la nuova norma non preveda da parte di Agcm la facoltà di ascoltare le ragioni dei pirati prima di procedere con il ko dei siti web che trasmettono contenuti coperti dal diritto d’autore, film compresi.

Per rafforzare la vigilanza saranno messe in campo delle nuove assunzioni da parte di AgCom che dovrà occuparsi del reclutamento di 10 persone.

Soddisfatto per il via libera Federico Bagnoli Rossi, presidente di FAPAV che ha sottolineato come sia ”fondamentale quindi che, dopo il primo voto avvenuto ieri alla Camera, il percorso legislativo si concluda in tempi rapidi per la nuova proposta di legge, a firma del Presidente Federico Mollicone e dell’Onorevole Elena Maccanti, così da validare un nuovo strumento di contrasto efficace e innovativo, che diventi un esempio anche per altri paesi dell’Unione Europea”

“I nuovi sistemi di pirateria prosegue Bagnoli Rossi tra cui il fenomeno in crescita delle IPTV illegali, oggi sono sempre più trainati da mentalità criminali che hanno un unico obiettivo: fare del business in modo illecito. L’attenzione che il legislatore sta dimostrando in questi mesi rispetto al problema è molto incoraggiante e un particolare ringraziamento va ai firmatari della proposta di legge e ai rappresentanti di maggioranza e opposizione che hanno lavorato congiuntamente, consentendo un iter particolarmente rapido e portando il provvedimento in Aula in poche settimane. Anche l’approvazione all’unanimità è un segnale forte per il nostro Paese e per chi come la FAPAV da anni si batte per garantire la tutela dei titolari dei diritti. In questo particolare momento storico serve agire rapidamente mettendo in campo azioni e sinergie capaci di arginare il fenomeno in modo efficace e tempestivo”.