IPTV e pezzotto, per lo stop scende in campo la Commissione Europea

Dopo il via libera della Camera alla stretta contro IPTV e pezzotto, scende in campo anche la Commissione Europea con una serie di raccomandazioni per mettere un freno alla pirateria online degli eventi sportivi ed altri eventi in diretta.

La raccomandazione della Commissione Europea incoraggia gli Stati Membri, così come le autorità nazionali, i titolari di diritti e prestatori di servizi ad adottare misure efficaci, equilibrate e appropriate per contrastare le ritrasmissioni non autorizzate di tali streaming, “nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e delle norme in materia di protezione dei dati personali. Intensificando la lotta contro la pirateria online, la raccomandazione contribuirà a rafforzare la competitività delle industrie sportive e creative dell’UE”.

Le raccomandazioni citano anche le ingenti perdite di reddito per gli artisti e gli sportivi, e si articolano su tre settori: il trattamento tempestivo delle segnalazioni con stop quanto più immediato possibile da parte dei prestatori di servizi di hosting, ma anche ingiunzioni dinamiche ed offerte commerciali per aumentare la disponibilità, accessibilità economica ed attrattiva delle offerte.

La Commissione Europea ha anche messo in piedi un sistema di monitoraggio per definire gli indicatori chiave di prestazione. “Sulla base di tale esercizio di monitoraggio, la Commissione valuterà gli effetti della raccomandazione sulle ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi e altri eventi in diretta entro il 17 novembre 2025” conclude l’Unione Europea.