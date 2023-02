IPTV e pezzotto, scontro operatori-Serie A. Le telco: 'accusa palesemente infondata'

Le dichiarazioni dell’ad della Lega Serie A sulla pirateria e sul presunto atteggiamento omissivo da parte dei provider hanno scatenato la furiosa reazione delle telco che in una lettera inviata al quotidiano La Repubblica hanno respinto le accuse mosse dal dirigente del campionato italiano.

Nella missiva, firmata dai CEO di Vodafone, Fastweb, WindTre, TIM ed Iliad, questi definiscono l’accusa mossa da Luigi De Siervo “palesemente infondata”.

Secondo gli AD, “chiunque può constatare che gli abbonamenti per l’accesso a internet delle utenze residenziali sono flat: in altre parole, gli utenti pagano una tariffa fissa, indipendentemente dal traffico. Per la fruizione di contenuti attraverso la rete cellulare, le tariffe consentono traffico dati per alcune decine se non centinaia di Gigabyte e molti utenti dispongono di traffico illimitato come sulla rete fissa. Il traffico di contenuti legittimi o piratati non comporta aggravio di spesa per il consumatore né alcun beneficio agli operatori”.

La dura nota ribatte anche sul presunto “atteggiamento omissivo” denunciato da De Siervo ed osserva che “al contrario, l’incremento di traffico dovuto dall’immissione in rete di contenuti live comporta un continuo impegno a investire sulle infrastrutture per dare agli utenti il miglior servizio possibile”.

Gli operatori evidenziano ancora una volta la loro posizione, da sempre contro qualsiasi violazione dei diritti sui contenuti immessi in rete.