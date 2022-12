IPTV e pezzotto: siti bloccati in 30 minuti, c'è l'emendamento in Legge di Bilancio

Un nuovo emendamento alla legge di Bilancio presentato da Lotito, Damiani e Silvestro di Forza Italia mira ad accelerare il blocco delle piattaforme che offrono la possibilità di seguire le partite di calcio in streaming in maniera illegale.

L’emendamento mira ad introdurre un sistema che preveda il blocco entro 30 minuti degli indirizzi IP e dei siti web che trasmettono eventi sportivi coperti dal diritto d’autore.

L’idea non è nuova e come sottolineato da CorriereComunicazioni anche nella precedente legislatura era stata avanzata una proposta di legge simile, con un fondo da 1 milione di Euro che consentisse la creazione di una piattaforma gestita da Agcom per gestire le segnalazioni e l’operatività.

Qualche settimana fa l’amministratore delegato della Lega Serie A aveva proposto un’ulteriore stretta contro i siti web pirata, con un meccanismo simile a quello operativo nel Regno Unito.

Sempre CorriereComunicazioni sottolinea però che la rimozione in 30 minuti potrebbe essere ingestibile, per questioni di tempistiche: “una volta pervenuta la segnalazione all’Agcom, questa dovrebbe imporre l’immediata rimozione del contenuto da parte dell’Internet service provider. Come fa l’Agcom a gestire le segnalazioni con queste tempistiche peraltro durante il weekend (quando vengono trasmesse le partite)? E chi paga per gestione e operatività?” è la domanda di CorCom.