IPTV e pezzotto, quanti siti ed IP ha bloccato Piracy Shield? I dati ufficiali

A pochi giorni dall’intervista dell’AD della Lega Serie A su Piracy Shield, arriva anche un’altra risposta, da parte di Agcom, tramite il commissario Massimiliano Capitanio, che ha frenato molte delle critiche mosse nei confronti del sistema anti-IPTV e pezzotto.

In un lungo articolo pubblicato su Agenda Digitale, Capitanio spiega che le critiche nei confronti di Piracy Shield sono immeritate dal momento che nei primi due mesi di attività sono stati chiusi 6123 FQDN e 3032 indirizzi IP illegali, a dimostrazione di come “la piattaforma funziona” e che “non ha mai mancato una segnalazione”.

Ovviamente, Capitanio parla anche della chiusura dei siti web legali: “a oggi i numeri sbattuti in Rete sono assolutamente opinabili. L’unico dato certo è che Cloudflare, la società fornitrice dell’indirizzo IP abbattuto, ha dato ai propri clienti un form per fare reclamo all’Agcom, senza tuttavia spiegare precisamente la portata (breve) dell’oscuramento; e soprattutto, che essendo stato subito ripristinato l’indirizzo IP, era venuto meno il motivo del contendere e pertanto il reclamo non aveva più ragion d’essere. Un sospetto che tale azione abbia avuto un intento quantomeno defatigatorio dell’attività dell’Autorità appare legittimo” afferma riferendosi al caso Cloudflare.

Capitanio ovviamente riconosce che la piattaforma può e deve essere perfezionata, ma ha riconosciuto che i 6123 FQDN e 3032 indirizzi IP abbattuti rappresentano “un numero superiore a quelli abbattuti dal 2014 quando entrò in vigore il primo regolamento antipirateria”:

Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti oggi su