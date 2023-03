IPTV e pezzotto: lo stop prima dell'estate, il Governo corre sulla maxi stretta

A quanto pare, il Governo vuole accelerare sul maxi provvedimento anti pirateria. A spiegarlo è stato il Ministro dello sport Abodi, nel corso di un incontro tenuto questa mattina con il presidente di FAPAV Federico Bagnoli Rossi, a cui ha fatto il punto sullo stato dei lavori.

Nel corso dell’incontro è stata evidenziata ancora una volta la necessità di adottare una nuova legge antipirateria per contrastare il fenomeno che ha un impatto devastante sul sistema Italia. Bagnoli Rossi ha evidenziato come “al ruolo essenziale di AGCOM si deve affiancare al più presto una nuova legge antipirateria già in discussione in Parlamento in queste settimane”, che preveda una maggiore tempestività con la chiusura dei siti web che trasmettono le immagini illegalmente.

Il Ministro Abodi ha rinnovato l’impegno del Governo ad approvare una nuova legge prima dell’estate, o comunque in tempo utile prima dell’inizio del nuovo Campionato anche affidandosi alle nuove tecnologie per lo stop delle trasmissioni.

“Vogliamo partecipare come Governo a questo impegno di sistema e sarà mia responsabilità interagire, di concerto con altri Colleghi Ministri, anche con il Parlamento, per raggiungere tempestivamente l’obiettivo di contrastare un fenomeno criminale che fa leva sulla passione popolare nei confronti del calcio, ma in modalità illegali sia per chi lo offre, che per chi lo utilizza. Avvertiamo l’esigenza di facilitare l’approvazione di un testo che entri in vigore prima dell’estate e, comunque, in tempo utile per l’implementazione di nuovi, tempestivi ed efficaci strumenti d’intervento, prima dell’inizio del nuovo Campionato. Sarà fondamentale usare tecnologia avanzata affidata a istituzioni qualificate, nell’ambito di procedure inequivocabili” ha affermato Andrea Abodi.