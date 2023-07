IPTV e pezzotto, la nuova stretta è legge: multe per gli utenti ed interventi più rapidi

Il Senato della Repubblica ha dato quest’oggi il via libera alla stretta contro IPTV e pezzotto, che dopo l’approvazione della Camera dei Deputati è ora legge. L’Aula ha approvato il testo all’unanimità, con 140 voti favorevoli.

L’intervento era a lungo richiesto da parte delle società di calcio e broadcaster, che lamentano da anni i danni apportati dall’IPTV ed il pezzotto al sistema.

Tra le novità previste dall’articolo troviamo l’attribuzione di più poteri all’Agcom per la disattivazione dei servizi d’accesso ai contenuti in maniera illecita, anche adottando provvedimenti d’urgenza. Nella fattispecie, viene data la possibilità di bloccare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP.

Previste anche sanzioni per coloro che eseguono pratiche di camcording, vale a dire la registrazione di opere cinematografiche, audiovisive ed editoriali: in questi casi è prevista la reclusione da 6 a 3 anni ed una multa da 2.582 a 15.493 Euro.

“La pirateria provoca danni enormi per l’economia italiana, con 1,7 miliardi di minori ricavi, valutando i settori indotti collegati. Queste procedure illegali inoltre provocano oltre 300 milioni in meno di entrate fiscali e una perdita di quasi 10mila posti di lavoro. Con questa legge si sanzionano sia penalmente che attraverso l’aumento degli importi delle multe la pirateria cinematografica, audiovisiva ed editoriale” ha affermato il senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, Claudio Lotito, secondo cui “intervenire attraverso sanzioni pecuniarie su chi vuole fare soldi sulle idee, sull’intelletto e sui diritti altrui, ci sembra il modo più opportuno per indurlo a smettere nella sua attività illecita. Riuscire a recuperare le risorse perse significa poter investire più soldi nei settori ai quali vengono tolte, creare posti di lavoro e avere più entrate fiscali”.