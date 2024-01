IPTV e pezzotto, il Tar dà il via libera al nuovo regolamento: arriva Piracy Shield

Il Tar del Lazio ha dato il via libera formale al nuovo regolamento anti-pirateria di AGCOM, rigettando il ricorso presentato da Assoprovider che avevano impugnato le misure disposte da Agcom al Regolamento in materia di tutela del copyright.

Secondo il Tar, tali misure “non sono persuasive le censure mosse alla disciplina impugnata sia sotto il profilo della conformità al diritto comunitario, sia sotto il profilo della proporzionalità dei rimedi previsti (ed ulteriormente affinati)”.

I giudici della sezione del Tar di Roma hanno ritenuto anche che “l’azione dell’Autorità risulta finalizzata a fornire strumenti di rapido interventonei confronti dei fenomeni massivi di violazioni del diritto d’autore online, ma non in conflitto – né, tantomeno, in regime di alternatività o, addirittura, di sostituzione – con l’esercizio della funzione giurisdizionale”. Proprio in quest’ottica si aggiunge l’imminente arrivo della piattaforma Piracy Shield che sarà attiva dal 31 Gennaio 2024 e garantirà il blocco entro 30 minuti dei siti web che trasmettono illegalmente i contenuti.

Secondo il Tar, “nell’applicazione della disciplina del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica è stato necessario istituire un bilanciamento tra i diversi diritti in gioco, cioè, certo, la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, ma, non secondariamente, il diritto alla privacy e l’accesso dei cittadini alla cultura e ad internet, alla luce di quanto sancito dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di comunicazioni elettroniche”.

Ritenuti inammissibili anche i ricorsi riguardanti la donazione da parte della Lega Serie A alla piattaforma Piracy Shield.