IPTV e pezzotto, anche Telegram nel mirino: 'nessun pirata può dormire sonni tranquilli'

Nella giornata di ieri, Mediaset è scesa in campo contro la pirateria aderendo a Piracy Shield. Quest’oggi, l’amministratore delegato della Lega di Serie A, che è da sempre in prima linea nella lotta al pezzotto, ha lanciato un altro avvertimento ai pirati.

De Siervo ha infatti affermato che “nessun pirata può dormire sonni tranquilli” dopo l’attivazione della piattaforma Piracy Shield, che in sessanta giorni ha provveduto a bloccare più di diecimila siti illegali. “Il sistema funziona: frequentiamo le chat di Telegram dove i pirati si scambiano informazioni e sappiamo che c’è fermento dopo l’avvento della piattaforma” ha affermato il dirigente, a conferma di come anche Telegram sia nel mirino delle autorità in quanto evidentemente sull’app di messaggistica istantanea sono presenti varie chat dove vengono scambiati i link per accedere agli streaming illegali.

L’intervista con il Corriere della Sera si è anche soffermata sull’attacco hacker ai danni di Piracy Shield. De Siervo minimizza: “non è vero che è stato clonato il codice della piattaforma”, afferma, in quanto “gli hacker hanno bucato solo il primo livello di protezione del sito dell’Agcom. La sicurezza della piattaforma non è affatto compromessa”, ed infatti dall’estero sarebbero arrivate anche richieste di poter acquistare la piattaforma.

Ovviamente si è anche parlato del blocco dei siti web legali, che hanno fatto scatenare non poche proteste online: “solamente in due casi è avvenuto che per pochi minuti venissero abbattuti indirizzi Ip legali dietro cui si nascondono siti che non lo sono, ma le segnalazioni inviate, essendo corredate da prove, sono state tutte corrette. I pirati infatti nel tentativo di aggirare la piattaforma aggregano contenuti leciti e illeciti” ha affermato.

