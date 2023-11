IPTV e pezzotto: tensioni tra operatori, pay tv e Serie A. La lotta alla pirateria frena

Mentre si lavora per inasprire la lotta all’IPTV e pezzotto, un articolo pubblicato da La Repubblica in giornata odierna riferisce che ci sarebbero delle crepe tra le parti in causa, vale a dire gli operatori telefonici, le pay tv e la Lega Serie A.

Nella fattispecie, le pay tv e la Lega Serie A non sarebbero ancora d’accordo con gli operatori telefonici che dovranno occuparsi dell’oscuramento dei siti web pirata. In mezzo a queste parti c’è il Governo, che vorrebbe che i siti vengano oscurati rapidamente, come previsto da un nuovo emendamento.

Più cauto invece sarebbe l’AGCOM, che si starebbe soffermando sulla sostenibilità legale di tali operazioni. La nuova direttiva approvata a luglio prevede il blocco entro 30 minuti delle trasmissioni pirata, ma un regolamento approvato il 27 Luglio 2023 dal Garante prevede che per l’oscuramento in 30 minuti si stabilisca una linea rossa. Ad oggi la procedura è la seguente: appena scovato il sito pirata, la Lega e le pay tv dovranno avvisare il Garante che dovrà dare il via libera al blocco. Centrale sarà la piattaforma che la Lega ha donato al Garante e che farà da “dialogo”.

Ad alimentare la tensione tra le parti sarebbe la “prova digitale forense”, che secondo il Garante deve essere prodotta da Lega e pay tv, per certificare la violazione. Tutto ciò è risultato necessario in quanto dopo l’oscuramento di oltre 100 siti pirata, i gestori hanno fatto causa lamentando alcuni vizi procedurali. Tale prova digitale dovrà essere allegata alle richieste di oscuramento con tanto di fermo immagine della trasmissione pirata ed informazioni tecniche su flusso generato.

Le parti hanno accolto non positivamente tale novità, in quanto si tratterebbe di una procedura complessa che secondo Lega e pay tv andrebbe ad intaccare il pilastro della lotta al pezzotto: l’oscuramento entro 30 minuti dei siti web.

A ciò si è aggiunto anche il nuovo emendamento del Governo che include una scorciatoia e prevede che pay tv e Lega indichino direttamente i siti web da bloccare, escludendo il Garante.

Su queste pagine abbiamo anche parlato dei rischi per chi usa la VPN per IPTV e pezzotto.