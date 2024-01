L'Irlanda continua a subire gli effetti di un evento catastrofico dopo 170 anni

Una delle più terribili carestie delle storia colpì il popolo irlandese, durante la prima metà dell'Ottocento. Nota come Grande carestia irlandese o Carestia delle patate, essa portò circa il 30% delle persone del paese a morire di fame o ad emigrare all'estero.

Ci si potrebbe aspettare che dopo 173 anni di storia il popolo irlandese si sia ripreso da questa tragedia e che le condizioni dei campi siano migliorate d'allora, ma non è così.

Secondo l'ultimo censimento effettuato nell'aprile del 2022, riportato anche dalla BBC, attualmente la popolazione irlandese conta 5,1 milioni di persone. Un record storico, considerando che è la prima volta che il paese dedito a San Patrizio riesce a superare i dati provenienti dal censimento del 1851, quello immediatamente successivo alla crisi.

Questo dato tuttavia dimostra che l'Irlanda non ha ancora superato le conseguenze della carestia e che in tutto questo tempo non ha raggiunto i livelli demografici pre-crisi, che consentivano alla popolazione di raggiungere 8,2 milioni di persone nel 1841.

Per l'intera seconda metà dell'Ottocento e per buona parte del Novecento, la popolazione irlandese ha dovuto fare i conti anche con il forte indebitamento e con l'emigrazione. Seppur le famiglie irlandesi cominciarono sin da subito a produrre nuovi figli, le condizioni sociali e socio economiche vessarono la crescita demografica, portando l'intero paese a un recupero lento, che continua ancora oggi.

La carestia irlandese è considerata una delle peggiori della storia perché colpì un'intera nazione, ignorando le classi sociali. Tutto ebbe iniziò quando la principale fonte di cibo del popolo irlandese, la patata, fu colpita dalla Peronospera, un microrganismo che colpisce in particolare le piante della famiglia delle Solanacee.

Questo parassita distrusse tutte le coltivazioni di patate dell'isola, affliggendo anche le coltivazioni dell'Irlanda del Nord, portando ad un'aumento spaventoso del prezzo dei beni alimentari e alla morte per fame d'intere famiglie di agricoltori.

Con la morte di quest'ultimi, anche i cittadini cominciarono a morire in massa, nell'arco di pochi mesi, in un periodo storico in cui viaggiare all'estero era molto difficile e trasferirsi in altri paesi era economicamente gravoso.

In totale morì più di un milione di persone, mentre altri 4 milioni sfuggirono alla morte per un soffio. Ancora oggi, gran parte delle campagne un tempo coltivate a patate sull'isola sono abbandonate e deve trascorrere ancora un po' di tempo, affinché la popolazione raggiunga il suo massimo storico.

Se in passato le carestie venivano provocate da particolari infezioni fungine, che colpivano le coltivazioni, oggi la situazione sembra diversa. Ad affliggere i campi negli ultimi anni sono stati gli effetti del cambiamento climatico, che minacciano di essere molto più estremi rispetto all'invasione di Peronospera.