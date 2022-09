iRobot presenta Roomba Combo J7+: il robot 2-in-1 che non necessita degli umani

iRobot ha presentato nella notte la new entry della sua lineup di robot aspirapolvere autonomi. SI tratta del Roomba Combo J7 Plus che ad un prezzo di 1099 Dollari si fregia del titolo di “primo robot 2-in-1 con le braccia”.

La particolarità di questo prodotto è rappresentata dal fatto che è sostanzialmente in grado di cambiare parte del suo corpo senza intervento umano. Attualmente infatti sul mercato i robot 2-in-1 presenti necessitano di una persona che li faccia passare dalla modalità di aspirazione a quella pulizia, rimuovendo una parte del corpo o il vassoio con l’acqua ed il panno. Ebbene, con Roomba Combo J7+ gli ingegneri di iRobot hanno voluto ovviare a questo problema tramite un sistema a bracci robotici che di fatto sollevano la parte legata alla pulizia (con il relativo panno umido) quando non è in uso o non necessaria.

Il funzionamento è molto semplice: il meccanismo integrato porta al di sopra del robot, in una parte non necessaria, il panno per evitare che questo goccioli sul pavimento durante le operazioni di pulizia.

La scopa aspirante utilizza inoltre una nuova combinazione di sensori acustici che gli permettono di rilevare i diversi tipi di pavimento di una casa per decidere quando sollevare il panno, ad esempio per evitare di incappare in fili elettrici o tappeti. Quando invece capisce che il pavimento è duro (come nel caso del legno o piastrelle) lo abbassa e passa alla modalità di pulizia.

Il cestino di raccolta è leggermente più piccolo, per fare spazio al serbatoio d’acqua da 210ml, mentre la batteria è da 4.400 mAh. Chiaramente dispone di un sistema di mappatura intelligente della stanza, ma anche uno strumento di pianificazione ed un’app che permette di impostare le zone vietate. Garantita anche l’integrazione con Alexa, Google Assistant e Siri. Nella confezione è presente anche la Clean Base che permette di svuotare automaticamente il cestino.

Il CEO di iRobot, Colin Angle, ai microfoni di The Verge ha affermato che siamo di fronte al primo robot aspirapolvere e lavapavimenti “a mani libere” che non necessita degli umani.