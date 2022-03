iRobot rilascia aggiornamento per Roomba, ora robot riconoscono vestiti e hanno Siri!

Gli utenti possessori di aspirapolvere della linea iRobot Roomba a breve riceveranno l’aggiornamento software versione 4.0 per iRobot Genius Home Intelligence, grazie al quale finalmente arriveranno funzionalità come l’integrazione nativa di Siri e la mappatura avanzata delle stanze con riconoscimento di oggetti e vestiario.

L’update a Genius 4.0 include circa una mezza dozzina di nuove funzionalità per i robot aspirapolvere Roomba e robot lavapavimenti Braava Jet: la principale riguarda l’approdo dei comandi vocali di Siri per avviare, mettere in pausa e riprendere l’attività, o tornare alla base per la ricarica in attesa del nuovo “turno” di pulizia. In seguito arriveranno però altri comandi avanzati, ma non sono note le tempisitche.

Altra feature importante riguarderà la possibilità di impostare l’aspirapolvere affinché effettui più o meno passaggi in una zona unica, cambiando la potenza di aspirazione e/o di erogazione del liquido per il lavaggio dei pavimenti, passando quindi da pulizie più leggere a pulizie più profonde. Particolarmente interessante è poi la possibilità di identificare ed evitare in modo intelligente determinati oggetti come vestiti, asciugamani, calze, auricolari o persino la cacca dei propri animali domestici.

Tutto questo e molto altro arriverà sui robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot Roomba e Braava entro la fine di giugno 2022, dopo una fase di rilascio e test iniziale sul suolo domestico statunitense.

A proposito di Roomba, a gennaio abbiamo assistito all’incredibile fuga di un robot da un hotel a Cambridge.