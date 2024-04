iRobot Roomba Combo pulisce casa per te! ORA a un prezzo ASSURDO

iRobot Roomba Combo Robot Aspirapolvere e Lava Pavimenti è in grado di aspirare la polvere, lo sporco e i detriti da pavimenti e tappeti senza rovinarli, grazie alla spazzola a V e due spazzole laterali.

Il set di spazzole non lascia scampo allo sporco, ovunque si trovi! E' dotato altresì di 2 modalità di aspirazione.

E' dotato di sensori di movimento di ultima generazione, alla base del suo sofisticato sistema di navigazione intelligente con spostamento in linea retta. Ciò gli permette di pulire in modo logico e mirato seguendo percorsi precisi che tu potrai impostare comodamente tramite app o mediante comandi vocali.

Il sistema di lavaggio utilizza un panno in microfibra con una speciale struttura scanalata. In questo modo, non dovrai temere che rovini al suo passaggio tappeti o pavimenti più delicati, come parquet o mocquet.

Personalizza la pulizia con tre modalità di lavaggio e sarà esso stesso a suggerire i programmi di pulizia più adatti in base alle tue necessità. Per esempio, è in grado di suggerirti pulizie extra per mantenere la casa sempre pulita come durante il periodo della muta del pelo degli animali presenti in casa.

Approfitta dello sconto del 27% e paga iRobot Roomba Combo Robot solo 229 euro!

