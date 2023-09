iRobot svela l'aspirapolvere lavapavimenti più smart: Roomba Combo J9+

iRobot alza ulteriormente l’asticella dei robot lavapavimenti aspirapolvere con il nuovo Roomba Combo j9+, che ha un prezzo di 899 Dollari solo per il Roomba e 1.399 Dollari per Roomba e dock. Alla base, c’è un sistema di pulizia avanzato che rappresenta l’offerta più intelligente della gamma.

Il J9+ è disponibile in due versioni: quella tradizionale con solo aspirapolvere ed il Combo J9+ che pulisce oltre ad aspirare lo sporco. Quest’ultima versione è accompagnata da un bacino di riempimento completamente riprogettato, che svuota automaticamente i detriti e riempie il robot con il liquido detergente: questo aspetto rende ulteriormente più automatico il processo di pulizia.

Anche il motore alla base dei robot è stato riprogettato e potenziato ed è in grado di “affrontare sporco, peli di animali domestici e detriti con una precisione senza pari”. Il sistema di pulizia alla base di J9+ è a quattro fasi ed è caratterizzato da passaggi multipli e doppie spazzole in gomma che contribuiscono ad aumentare la potenza di aspirazione e consentono la pulizia pressurizzata quando necessario. Presente anche un motore che solleva automaticamente il panno durante l’aspirazione dei tappeti e moquette, per evitare perdite di umidità.

Anche a livello software gli aggiornamenti sono tanti: alla base dei nuovi Roomba troviamo OS 7, che automatizza ulteriormente il processo di pulizia ed incrementa l’efficienza. iRobot ha integrato un tool chiamato Dirt Detective che utilizzando un algoritmo proprietario è in grado di tenere traccia delle precedenti attività di pulizia per valutare le parti più sporche della casa per dare loro priorità. Ovviamente è possibile anche selezionare l’approccio manuale tradizionale per la pulizia, sempre tramite l’applicazione.

Presente anche la funzione SmartScrub che garantisce che il robot effettui più passaggi in alcune parti della casa durante il lavaggio, aumentando la potenza per eliminare sporco e macchie. La funzione inversa fa si che Combo J9+ effettui meno passaggi in alcune aree per proteggere pavimenti in legno o simili.

l robot aspirapolvere e lavapavimenti Roomba Combo j9+ sarà disponibile da fine ottobre al prezzo suggerito al pubblico di 1.399 Euro, mentre l’aspirapolvere Roomba j9+ arriverà nei negozi da fine novembre al prezzo suggerito al pubblico di 999 Euro.