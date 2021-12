Iron Man Mark 5, elmo motorizzato ricreato fedelmente con la stampa 3D

Nel vastissimo regno della stampa 3D si è andata formando nel tempo una community ricca di risorse umane. Menti brillanti da tutto il globo che hanno dato libero sfogo al proprio ingegno e alla creatività. Uno di questi casi l'abbiamo scoperto scorrendo i progetti più popolari di Thingiverse.

Quello di cui parliamo oggi non è soltanto uno splendido esempio di modellazione 3D, ma di messa in opera di un progetto trasversale che abbraccia più campi per dare vita a qualcosa di davvero incredibile e soprattutto stampabile davvero da chiunque.

Ricordate sicuramente la corazza portatile Mark V apparsa nel secondo capitolo della saga di Iron Man. Ebbene, assodato che il costume portatile di Iron Man 2 doveva essere più dark e leggermente diverso da quanto apparso nella pellicola, ne abbiamo comunque apprezzato la modularità e le affascinanti animazioni durante il suo assemblaggio automatizzato.

Mentre i fan chiedono a gran voce il ritorno di Tony Stark con un hashtag, con la bellezza di 28 file singoli e 10 pezzi completamente motorizzati, LED, Arduino e persino una powerbank, l'utente Boxandloop - autore di progetto, video e foto - ha dato vita alla replica di questo favoloso elmetto, per la gioia di appassionati e collezionisti. Nel video in apertura è possibile dare un'occhiata al progetto all'opera, mentre in calce potrete seguire la guida per l'assemblaggio. Il progetto, invece, è presente a questa pagina del portale Thingiverse, dove chiunque può pubblicare le sue creazioni.