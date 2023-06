Ironia della sorte, la moglie del CEO di OceanGate perse i parenti per colpa del Titanic

C'è una triste ironia che permea la storia di Wendy Rush, la moglie di Stockton Rush, il CEO di OceanGate. La loro storia è intrecciata con quella del Titanic e del Titan, un sommergibile commerciale che è scomparso in mare con cinque persone a bordo.

Wendy Rush è infatti la pronipote di due personaggi famosi che persero la vita nel naufragio del Titanic. I suoi ricchi parenti, Isidor e Ida Straus, sono stati immortalati nel film di Hollywood del 1997 come una coppia di anziani che si abbracciano mentre le fredde acque dell'oceano Atlantico inondano la loro cabina.

Stockton Rush, il CEO di OceanGate, è invece deceduto con il tragico incidente del Titan mentre l'equipaggio stava visitando proprio il relitto del Titanic. Accanto a Stockton sul mezzo sottomarino sperimentale c'erano l'autorità mondiale sul Titanic, Paul-Henri Nargeolet, il miliardario britannico Hamish Harding, e l'abbiente uomo d'affari pakistano Shahzada Dawood e suo figlio, Suleman.

Ida rinunciò alla sua possibilità di sopravvivere al naufragio mentre donne e bambini salivano sulle scialuppe di salvataggio. Scelse invece di rimanere a bordo con suo marito. A Isidor, un VIP notevole, venne infatti offerto un posto su una scialuppa di salvataggio, ma come era consuetudine, rifiutò l'opportunità fino a quando tutte le donne e i bambini non furono messi in salvo.

Ironia della sorte, quasi come una maledizione, il marito è passato a miglior vita cercando di raggiungere il Titanic, la nave che portò via i parenti di Wendy.