Ecco l'ironica morte di Jack Daniel, dettata dall'impazienza

Prima che l’omonimo marchio di whiskey diventasse rinomato in tutto il mondo, Jack Daniel era un ragazzino scapestrato come tanti, vissuto durante la seconda metà del XIX secolo. In gioventù fu accolto da un pastore luterano, Dan Call, e una persona ridotta in schiavitù, Nathan Green. Saranno loro due ad insegnare a Jack i segreti del whiskey.

La simpatica comitiva si era stabilita, negli anni ’60 dell’Ottocento, nel Tennessee. In loco, il signor Call deteneva una distilleria a Lynchburg e ciò non era cosa gradita ai luterani locali, così decise di venderla per solo 25 dollari a Jesper “Jack” Daniel. L’azienda produttrice di whiskey, a distanza di 150 anni, è riuscita vendere 13,5 milioni delle sue casse da nove litri di alcol.

Pochi sanno, però, dell’ironica morte dell’uomo. Daniel era una persona estremamente impaziente e questo aspetto del suo carattere si manifestava in qualsivoglia aspetto della sua vita. Una mattina del 1906, il caso vuole che Jack si rechi in distilleria prima di chiunque altro per sbrigare delle faccende burocratiche. All’epoca non esistevano ancora i computer, perciò i documenti dovevano essere custoditi fisicamente con la dovuta attenzione. Jesper li conservava in una cassaforte, la cui combinazione, quel dì, sembrava proprio non voler apparirgli in mente.

Avrebbe potuto aspettare che qualcuno lo aiutasse e invece no: proprio come una macchinetta delle merendine che si inceppa, decise di prendere a calci la cassaforte, dimenticandosi forse che fosse di materiale solido. Jesper si ferì gravemente al piede e, come se non bastasse, l’alluce si infettò. La medicina dell’epoca non poté fare molto e il signor Jack Daniel fu costretto a vivere altri cinque anni in balia di sofferenze causate dalla sua impazienza.

Ah, la cassaforte comunque non si aprì.