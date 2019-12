Ironicamente, l'app di Google va in crash quando si chiede di iMessage

iMessage, il servizio di messaggistica istantanea sviluppato da Apple, sembra mandare in crisi l'app ufficiale di Google per dispositivi Android attraverso una query di ricerca. Tranquilli, non si tratta di uno scontro tra i due colossi della Silicon Valley, bensì di un esilarante bug che sta facendo divertire gli utenti dei social network.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, l'applicazione ufficiale di Google va in crash quando si prova a cercare la fatidica "what is iMessage". Ci sono però anche molte altre frasi che sembrano far smettere di funzionare l'app, da "check my message" a "my messages". Insomma, a Google non sembra proprio piacere la parola "message". Abbiamo provato ad effettuare queste ricerche, ma nel nostro caso l'applicazione non è andata in crash, quindi probabilmente questo problema è diffuso solamente tra i dispositivi impostati in lingua inglese.

Al momento non sembra esserci alcuna soluzione in grado di risolvere il bug e non è chiaro cosa stia causando questo problema. Quel che è certo è che l'inconveniente ha scatenato l'ironia del mondo del Web, che si sta divertendo a commentare la vicenda. Google non ha ancora rilasciato delle dichiarazioni ufficiali in merito al bug, ma probabilmente quest'ultimo verrà risolto senza troppo clamore nelle prossime ore.