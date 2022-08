L'ironico significato dietro il nome di Zaccheo nella Bibbia

Il catechismo. Parliamone: o lo amavi o lo odiavi. Per quanto sia ferrea o meno la tua fede a distanza di anni, quelle attività insieme agli altri bambini ti divertivano un mondo: le recite, i concerti e i disegni erano all’ordine del giorno. Ogni tanto si leggeva anche, si scoprivano nuove cose e nuovi personaggi. Ricordi chi era Zaccheo?

Se sì, avrai anche un vago ricordo della canzoncina che iniziava con "Zaccheo era un uomo piccolino, un uom piccolin, si arrampicò su un albero, per vedere Gesù". Questo testo, se pensi sia banale, sappi che proviene direttamente dal Nuovo Testamento.

Zaccheo era un pubblicano, descritto come "il capo tra [loro]", ed era piuttosto ricco. Il fatto che abbia fatto amicizia con Gesù è sicuramente significativo, visto lo stile di vita agli antipodi. Probabilmente, era arrivato alla sua posizione nella vita attraverso l'inganno e approfittando della sua stessa gente. Il suo nome, però, significa l'esatto opposto del suo stile di vita.

Al tempo di Gesù, la Palestina era occupata dai romani e il compito di riscuotere le tasse era affidato alla gente del posto piuttosto. Come spiega BBC News, questi “esattori” non ricevevano uno stipendio, ma ci si aspettava che prendessero qualcosa in più dalle loro vittime come pagamento.

Questo era problematico per due ragioni. In primo luogo, gli ebrei impegnati nella riscossione delle tasse – come Zaccheo – erano visti come traditori, impoverendo di fatto il proprio popolo per il bene di un governo straniero occupante. In secondo luogo, alcuni di loro si arricchirono prelevando tasse extra.

Il fatto che abbia fregato la sua stessa gente in nome dell'arricchimento è in netto contrasto con il suo nome. Come osserva Learn Religions, il nome “Zaccheo" deriva da una parola ebraica che significa "puro" o "innocente".

A volte nella narrazione biblica, sia nel Nuovo Testamento che nella Bibbia ebraica, il nome di una persona cambia a seguito di un evento significativo. Ad esempio, Abraham era inizialmente conosciuto come "Abramo", ma lo cambiò dopo che Dio gli disse che sarebbe diventato il padre di una grande nazione; “Abramo” significa "Dio è esaltato" mentre "Abraham" significa "Padre di molte nazioni".

Zaccheo sembra non essere coinvolto in queste dinamiche; tuttavia, ha ripagato coloro che aveva imbrogliato, secondo Learn Religions, ma sarà sempre menzionato con il suo unico nome per tutto il resto del suo racconto. Sebbene sia citato solo in Luca 19, una leggenda non verificata afferma che in seguito divenne compagno di Pietro e in seguito ancora vescovo di Cesarea.