Ironico ma vero: TikTok ora chiede ai creator video più lunghi di un minuto

TikTok vuole conquistare sempre più fette di mercato, rubando utenti alle piattaforme rivali di riferimento Instagram e YouTube: dopo l’arrivo della modalità orizzontale per sfidare la piattaforma di casa Google, TikTok lancia il Creativity Program per stimolare i creator...chiedendogli video più lunghi di un minuto!

Questo nuovo programma è un fondo inedito per sostenere i content creator più attivi della piattaforma: gli utenti idonei negli Stati Uniti, Francia e Brasile (Paesi nei quali sono cominciati i test, prima di un rilascio diffuso internazionale) con più di 18 anni, un certo numero di follower e visualizzazioni potranno entrare nel Creativity Program. L’ultimo requisito da soddisfare, però, è quello di “realizzare video originali di alta qualità che durano più di un minuto”.

Data la storia di TikTok, questa richiesta è veramente sorprendente: del resto, è stato proprio il servizio social di ByteDance a spingere YouTube, Facebook e Instagram a spingere sui contenuti brevi. Tuttavia, la stessa TikTok ha spiegato che i contenuti di lunga durata, incluse le dirette streaming, saranno sempre più importanti per la piattaforma in futuro.

TikTok non ha poi specificato a The Verge quanti soldi andranno al Creativity Program, ma ha chiarito che “promuoverà la creatività [dei creatori], genererà maggiori entrate potenziali e sbloccherà opportunità più entusiasmanti nel mondo reale”. I creator che facevano parte del fondo originale annunciato nel 2020 potranno passare alla Beta del Creativity Program ma non potranno tornare indietro.

Si rivelerà nell’insieme una mossa di successo? Staremo a vedere.