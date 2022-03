Irradiazione protonica: la nuova frontiera per combattere il cancro

La moderna terapia protonica potrebbe essere la nuova frontiera per trattare le masse tumorali, ma richiede grandi acceleratori di particelle; per questo motivo gli esperti stanno studiando l'impiego di macchine alternative, come i sistemi laser, da utilizzare in studi preclinici per aprire la strada ad una radioterapia efficace e meno invasiva.

Un team di ricerca, guidato dall'Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), ha ora testato con successo, per la prima volta, l'irradiazione con protoni laser sugli animali, riportando i risultati ottenuti sulla rivista Nature Physics.

A differenza della radioterapia tradizionale che utilizza i raggi X, uno dei principali metodi di trattamento del cancro, l'impiego di protoni accelerati ad alte energie, e raggruppati in piccoli gruppi focalizzati con precisione, potrebbero essere una valida alternativa con meno effetti collaterali.

Possono infatti penetrare in profondità nel tessuto, depositando la maggior parte della loro energia solo nel tumore, distruggendo il cancro e lasciando il tessuto circostante in gran parte intatto.

La dott.ssa Elke Beyreuther, ricercatrice dell'HZDR, ha affermato: "Il metodo è particolarmente adatto per irradiare tumori alla base del cranio, nel cervello e nel sistema nervoso centrale. È anche utilizzato nei pazienti oncologici pediatrici per ridurre i possibili effetti a lungo termine".

Finora purtroppo, il metodo è stato molto più complesso della terapia a raggi X poiché richiede elaborate strutture di accelerazione per generare i protoni da trasferire al paziente. Questo è il motivo per cui ci sono ancora pochi centri di "protonterapia" nel mondo, e la necessità quindi di impiegare acceleratori basati su laser per dare quel contributo decisivo che da anni si attendeva.

Il dott. Florian Kroll, fisico presso l'HZDR, ha così spiegato: "L'approccio si basa su un laser ad alta potenza per generare forti impulsi di luce di estrema brevità, che vengono poi sparati su una sottile lamina di plastica o metallo. In seguito, l'intensità di questi lampi emette fasci di elettroni, creando un forte campo elettrico che può raggruppare i protoni in impulsi ed accelerarli ad alte energie."

"Lavoriamo al progetto da 15 anni, ma solo negli ultimi tempi siamo riusciti ad ottenere, finalmente, miglioramenti cruciali, soprattutto grazie ad una migliore comprensione dell'interazione dei flash laser. Ora possiamo adattarli per creare impulsi di protoni che hanno energia sufficiente e sono anche abbastanza stabili", ha aggiunto la dott.ssa Beyreuther.

Un'altra caratteristica peculiare, degli impulsi protonici accelerati dal laser, è la loro enorme intensità che permetterebbe la somministrazione della dose di radiazioni nell'arco di un milionesimo di secondo. Elke Beyreuther ha infatti affermato: "Ci sono indicazioni che una somministrazione di una dose così rapida aiuta a risparmiare il tessuto circostante sano anche meglio di prima. Vogliamo quindi condurre studi preclinici per studiare quando e come questo metodo di irradiazione rapida dovrebbe essere utilizzato per ottenere un vantaggio nella terapia del cancro".

