Sembra irreale, ma le pale eoliche saranno riciclate in orsetti gommosi commestibili

Per eliminare del tutto i carburanti fossili occorre un uso massiccio delle fonti energetiche rinnovabili, come ad esempio le turbine eoliche. Uno dei più grandi svantaggi dell'eolico è lo smaltimento delle pale. Certo, questo è un problema che passa in secondo piano visto l'efficacia, ma dei chimici hanno trovato, forse, una gustosa soluzione.

Una resina che riveste le pale eoliche potrebbe essere poi convertita, attraverso numerose fasi del riciclaggio, in un comune conservante alimentare che viene utilizzato per fare le caramelle gommose (forse per questo motivo Elon Musk voleva aprire una fabbrica di dolciumi). Ok, sappiamo che fa sicuramente strano mangiare delle caramelle con un materiale che in precedenza poteva essere trovato in delle turbine, ma occorre fare chiarezza.

Il professor John Dorgan della Michigan State University ha presentato le sue scoperte durante una conferenza dell'American Chemical Society. Combinando due polimeri, uno a base vegetale e l'altro sintetico, in una resina termoplastica lo scienziato ha ottenuto un risultato incredibile.

Dopo l'uso, infatti, la sostanza può essere sciolta e riutilizzata. Il team ha già dimostrato la capacità di incorporare la resina in diversi modi: dai controsoffitti ai lavelli per la casa, ma anche per cover per laptop, pannolini e luci posteriori per auto. Sciogliendo il termoplastico in una soluzione alcalina, inoltre, il materiale si è diviso in un conservante alimentare commestibile.

"Abbiamo recuperato lattato di potassio per uso alimentare e l'abbiamo usato per fare caramelle gommose, che ho mangiato", ha dichiarato Dorgan. Una scoperta molti interessante che potrà avere numerose applicazioni nell'industria... resta da vedere però se il consumatore vorrà mangiare delle caramelle gommose con origini così particolari e responsabili di numerosi uccisioni di uccelli.