Iscriviti al canale Telegram di Everyeye per non perdere le offerte del Prime Day 2022!

Sono già disponibili le prime offerte del Prime Day 2022, e nel frattempo continua la nostra marcia d'avvicinamento alla due giorni di sconti targati Amazon, che seguiremo ovviamente su queste pagine.

Approfittiamo di questa occasione per ricordarvi che è attivo il canale Telegram di Everyeye dedicato alle offerte e promozioni di Amazon ed in generale di tutte le catene di distribuzione e vendita d'elettronica ed informatica. Si tratta di uno strumento utile, soprattutto in occasioni come queste in quanto vi permette di accedere rapidamente alle promozioni che, nel caso di quelle a tempo, propongono delle ottime occasioni per risparmiare.

Potete iscrivervi al nostro canale ufficiale Telegram direttamente attraverso questo indirizzo: consigliamo di tenere attivate le notifiche per non perdere nemmeno una delle offerte che segnaleremo su queste pagine riguardanti smartphone, tablet, PC, TV, dispositivi d'elettronica e d'informatica ma anche dal comparto gaming: il Prime Day in passato ha proposto delle ottime promozioni anche su console, accessori, e giochi per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.