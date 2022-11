Questa potrebbe essere l'iscrizione più antica mai trovata

Trovata in uno scavo, un'iscrizione su di un antico pettine d'avorio potrebbe essere la più vecchia che conosciamo. È stata scritta utilizzando uno dei primi alfabeti mai creati, da cui deriva l'alfabeto che usiamo oggi.

Questo pettine fu scovato diversi anni fa, nel sito archeologico di Tel Lachish, un'antica città di Israele. Gli scienziati, tuttavia, hanno notato le incisioni su di esso solo in tempi recenti.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di una scoperta di questo tipo in questa regione. Sempre a Tel Lachish erano stati rinvenuti, qualche anno fa, dei reperti in ceramica con delle iscrizioni che potevano far credere di aver trovato l'anello mancante dell'alfabeto. I reperti erano datati al 1450 a.C., mentre in questo caso, il pettine potrebbe essere ancora più antico.

Sono 17 le lettere che si possono a malapena distinguere sull'oggetto. Insieme, formano sette diverse parole e questa ne è la trascrizione: "ytš ḥṭ ḏ lqml śʿ[r w]zqt". Tradotte, significano: "Possa questa zanna rimuovere i pidocchi da capelli e barba".

La frase potrebbe risalire fino al 1700 a.C., rendendola la più antica mai ritrovata. È stato scritta usando l'alfabeto fenicio, o per essere più precisi, l'alfabeto protocananeo, poiché anteriore al 1050 a.C.

Da questo, derivano la maggior parte degli alfabeti moderni, come quello Arabo, Greco e Latino.

"Questa è la più vecchia frase in assoluto che abbiamo trovato in lingua Cananea," ha affermato l'archeologo Yosef Garfinkel dell'Università Ebraica di Gerusalemme, in Israele. "Ci sono incisioni cananee anche in Siria, ma utilizzano una scrittura diversa, non quella che usiamo ancora oggi. Il pettine è una prova fondamentale dell'utilizzo fatto dell'alfabeto, 3700 anni fa, in attività quotidiane. È una pietra miliare nella storia umana della scrittura."

Tra le scoperte di rilievo avvenute in Israele, sapevate della spada di 900 anni fa risalente alle crociate?

[Credit: Dafna Gazit, Israel Antiquities Authority]