Iscrizione al cashback: segnalati problemi con l'inserimento dei metodi di pagamento

L'elevata molte di utenti che sta effettuando l'iscrizione al cashback di Natale e semestrale sta provocando non pochi problemi all'app Io, che come ampiamente preannunciato dai dati relativi ai download è messa duramente sotto stress. Negli ultimi minuti sui social infatti sono emerse le prime lamentele.

Nello specifico, in molti segnalano che proprio al termine della procedura, quando bisogna finalizzare l'iscrizione, l'app restituisce un errore con il metodo di pagamento scelto, sebbene PagoPA abbia già effettuato l'addebito di prova di 2 centesimi.

Il problema sembra essere molto diffuso e riguarda anche il portafoglio delle carte, che per molti non sembra essere proprio accessibile.

I gestori dell'account Twitter dell'app Io, in risposta alle molte segnalazioni hanno voluto fiare chiarezza, tranquillizzando tutti. "Ciao, alcuni utenti rilevano un errore temporaneo nell’aggiungere nuovi metodi di pagamento, ma il nostro team è al lavoro già da alcune ore, insieme ai nostri fornitori, per risolverlo nel più breve tempo possibile. Grazie" si legge in un tweet generico inviato ad alcuni.

Negli scorsi giorni, l'account aveva parlato dei problemi con il portafoglio ed aveva messo in guardia tutti, in quanto si tratta di "una sezione gestita dal team di Pago PA sui sistemi SIA, che sta effettuando gli intervento necessario al dimensionamento del wallet in vista del Cashback, sia lato hardware sia lato software, per gestire i flussi attesi".