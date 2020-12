Al via le iscrizioni al cashback di Natale tramite l'app Io

Alle prime luci dell'alba, ed a poco più di 24 ore dal via al cashback di Natale, il Governo Italiano ha dato il via alla fase d'iscrizione al programma di rimborso natalizio attraverso l'applicazione ufficiale della pubblica amministrazione, "Io".

Per poter effettuare l'iscrizione però è necessario aggiornare l'app alla versione 1.11.0. L'aggiornamento è stato rilasciato proprio quest'oggi attraverso l'app store di iOS ed il Play Store di Google, e permette proprio di accedere all'apposita sezione che permette agli utenti di aderire al programma Extra Cashback di Natale, che porterà ad un rimborso del 10% per gli acquisti effettuati con metodi di pagamento elettronici tra l'8 Dicembre ed il 31 Dicembre 2020, per un valore massimo di 150 Euro che verranno poi accreditati solo a Febbraio.

Si tratta di un passaggio fondamentale, dal momento che l'iscrizione al programma attraverso l'app Io permetterà già da domani di conteggiare gli acquisti validi ai fini del calcolo.

Nelle ore passate gli utenti avevano lamentato problemi con lo SPID e l'accesso all'app Io, che però come sottolineato dall'Agenzia dell'Italia Digitale ancora non era pronta per accogliere le richieste. L'adesione al programma è puramente volontaria ed avviene attraverso la sezione "Portafoglio", dov'è presente il pannello "Cashback".

