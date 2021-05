Che ISEE bisogna avere per non pagare il canone Rai?

Torniamo a pagare del Canone Rai, la tassa sul possesso degli apparecchi televisivi che è sempre molto discussa da parte degli italiani. In passato abbiamo più volte indicato i vari requisiti per chiedere l'esenzione dal Canone Rai, ma non abbiamo mai affrontato la questione relativa all'ISEE.

Con la legge 160/2019, infatti, è stato stabilito un nuovo criterio per l'esenzione dal pagamento del Canone Rai.

Nell'articolo dedicato infatti si legge che "a decorrere dall’anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d’importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa".

Sostanzialmente quindi i requisiti ISEE per non pagare la tassa sui TV sono due: il compimento di sessantacinque anni, ed un reddito familiare ISEE non superiore ad 8.000 Euro annui. Sono esclusi dal calcolo i collaboratori domestici, ma anche colf e badanti.

Ricordiamo che sul sito dell'INPS è disponibile uno strumento per calcolare online il reddito ISEE.