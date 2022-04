Ishikawa Goemon, la leggendaria storia del Robin Hood giapponese

"Rubare ai ricchi per dare ai poveri" - questo è il motto a cui viene accostato Robin Hood, una figura semi-storica che ha dato vita a numerose storie. Una storia simile esiste anche nella terra del Sol Levante, e stiamo parlando di Ishikawa Goemon, una figura leggendaria ma incerta che molti danno per vera.

Goemon era un orfano cresciuto dai suoi genitori adottivi e addestrato per diventare un ninja. Le storie riguardo il suo conto sono frammentarie, ma ci sono prove che dimostrano che Goemon sia esistito realmente, come ad esempio nella biografia del signore della guerra Toyotomi Hideyoshi, dove si parla di lui e viene indicato come un ladro.

Si racconta che venne allevato come il figlio del suo maestro ninja ma, una volta diventato abbastanza grande, fu attratto dalla moglie del suo padrone e in seguito, a causa di questo amore impossibile, venne bandito dalla famiglia. Alcune versioni delle storie raccontano che, durante la fuga, Goemon rubò perfino la leggendaria spada del suo maestro.

Così come potrete immaginare, le versioni di queste narrazioni sono molte. Quello che suggellò definitivamente la figura del ninja nella mente del popolo fu la tragica ed eroica morte del Robin Hood giapponese. Dopo che il signore della guerra Hideyoshi uccise la moglie e il figlio di Goemon, quest'ultimo giurò eterna vendetta.

Il ninja si infiltrò nel castello del signore della guerra di notte e, mentre stava per compiere la sua vendetta, venne catturato. La morte all'epoca prevedeva la decapitazione, ma per Goemon si fece una grande eccezione: dopo essere stato portato al tempio buddista di Nanzen-Ji a Kyoto, venne messo in un calderone con suo figlio e fatto bollire a morte (una tortura pari all'aquila di sangue dei vichinghi).

In alcune versioni delle storie il ninja tiene suo figlio sopra la testa per non farlo morire, salvandolo. In altre versioni dei racconti, invece, Goemon decide di uccidere il figlio nel modo più rapido possibile. Quello che sancì la figura dell'uomo all'interno del folklore, però, fu la sua resilienza poiché, nonostante prossimo alla morte, rifiutò di cedere al signore della guerra e, anzi, lo denunciò pubblicamente.