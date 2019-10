L'ISIS ora usa TikTok per reclutare terroristi: mostrate anche foto di cadaveri

Il Wall Street Journal riferisce che il sedicente Stato Islamico avrebbe iniziato ad utilizzare TikTok per diffondere la propaganda e reclutare terroristi, soprattutto giovani vista l'età media della piattaforma che è rapidamente diventata il fenomeno del momento.

Il giornale sottolinea che alcuni account avevano superato quota 1.000 follower, ed includevano anche video modificati per attirare giovani, con icone floreali, cuori e musiche accattivanti. Nei filmati venivano anche mostrati cadaveri ammassati per le strade, combattenti dello Stato Islamico con le pistole e donne che si definiscono "jihadiste ed orgogliose".

Ovviamente TikTok non permette la pubblicazione di contenuti di questo tipo, ma come avvenuto già in passato anche su Facebook e YouTube e gli algoritmi evidentemente non sono riusciti a rilevare e riconoscere i contenuti dell'ISIS, che sono rimasti online e visibili agli utenti.

In una mail inviata a Forbes, un portavoce di TikTok ha riconosciuto che "si tratta di una sfida complicata per l'intero settore, per colpa di account che cercano di eludere le misure di protezione. Tuttavia, abbiamo un team specializzato nella protezione degli utenti da contenuti aggressivi e comportamenti dannosi".

La sfida, come detto anche dal portavoce, è tutt'altro che semplice. Facebook, Twitter, Google e Microsoft qualche anno fa hanno firmato un'alleanza per ripulire il web dalla diffusione di contenuti terroristici.