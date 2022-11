L'Islanda cresce di dimensioni ogni anno per un motivo molto particolare

L'Islanda è un luogo tanto affascinante quanto selvaggio; non per niente è chiamata la terra del fuoco e del ghiaccio. L'isola è anche in continuo mutamento, così come riporta anche il Guardian, e sta "crescendo". Sì, avete capito bene, l'Islanda cresce (leggermente) di dimensioni ogni anno.

Questa terra è stata probabilmente creata a causa della lava che è fuoriuscita dall'Oceano Atlantico settentrionale circa 70 milioni di anni fa. La lava si sollevò e si raffreddò per decine di milioni di anni, fin quando non creò una "grande sacca di magma" che ora è situata sotto l'Islanda e funge come una sorta di "base".

Proprio per questo motivo il luogo è piano di vulcani (con oltre 30 attivi). Non solo: il paese è situato su due placche tettoniche mobili ancora in movimento, facendo sì che l'isola si espanda lentamente a una velocità di circa 2.5 centimetri ogni anno (la nostra luna si allontana di più ogni 365 giorni).

Le placche tettoniche si stanno lentamente separando, e questo processo fa sì che il magma sgorghi dal centro della terra e crei più massa continentale lungo la dorsale nordatlantica. Ciò non fa altro che rendere l'Islanda leggermente più ampia. L'isola si sta anche espandendo verso l'alto, questa volta a causa dello scioglimento delle calotte glaciali che, quando vengono fuse, la terra sottostante viene scoperta e sollevata dal peso delle pesanti lastre di ghiaccio.