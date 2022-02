L'Islanda dovrebbe porre fine alla caccia alle balene entro il 2024

Secondo quanto annunciato recentemente dal ministro della pesca e dell'agricoltura dell'Islanda, Svandís Svavarsdóttir, è molto improbabile che le licenze di caccia alle balene vengano rinnovate quando scadranno, ovvero verso la fine del 2023. Ciò porrà effettivamente fine alla caccia commerciale alle balene in Islanda. Era anche ora.

I motivi non sono da collegarsi all'opinione pubblica di tutto il mondo che aveva condannato da tempo questa barbarica pratica, ma sembra che ci siano pochi vantaggi - soprattutto economici - oramai nella caccia a queste creature. Una combinazione delle restrizioni pandemiche, e del Giappone che ha ripreso la caccia commerciale delle balene nel 2019, ha spinto le poche aziende autorizzate a cacciare questi mammiferi a interrompere già la pratica.

"Gli attuali diritti di pesca saranno validi fino al 2023. La caccia alle balene non sarà consentita dal 2024", ha dichiarato Svavarsdóttir. "In un contesto storico, queste attività di pesca hanno avuto un impatto negativo sugli interessi di esportazione del Paese. Il rischio reputazionale connesso al mantenimento di questa pesca è notevole, sebbene illeggibile".

Nel 2018 le aziende del Paese avevano ucciso 146 balenottere comuni, sei balenottere minori e un raro ibrido di balenottera azzurra - la creature più grande della Terra che rischia l'estinzione. Le leggi dell'Islanda fino al 2023 consentono la caccia di 209 balenottere comuni e 217 balenottere minori. Negli ultimi tre anni, tuttavia, è stata però uccisa una sola balena.

Al momento non è chiara la posizione che il Paese assumerà sull'argomento dopo il 2024. Intanto, non possiamo far altro che sperare che queste pratiche inizino pian piano a decadere ovunque siano utilizzate.