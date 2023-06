L'Islanda ha sospeso la caccia alle balene - forse per sempre

Il governo islandese ha finalmente deciso di interrompere l'uccisione di balene a scopo commerciale, per quest'estate. A causa di una crescente preoccupazione per la conservazione di questi animali, in molti sperano che questa sia la fine della caccia in Islanda.

Come già annunciato in precedenza, il ministro dell'agricoltura e della pesca Svandís Svavarsdóttir ha ribadito l'intenzione di porre fine alla caccia alle balene entro il 2024. Al momento la sospensione durerà fino al 31 Agosto, ma per adesso la stagione estiva di caccia è ufficialmente cancellata.

La decisione è stata presa in seguito ad un rapporto che indicava come l'uccisione delle balene stesse infrangendo le leggi islandesi sulla conservazione e il benessere degli animali. "Secondo la mia opinione, le condizioni dell'Atto sul Benessere Animale sono obbligatorie. Se le autorità e i proprietari delle licenze non possono garantire l'adempimento dei requisiti, questa attività non può continuare," ha dichiaro il ministro Svavarsdóttir.

Il rapporto ha inoltre fatto notare come le balene siano sottoposte a lunghi momenti di agonia durante l'uccisione; uno studio dell'anno scorso ha rivelato che in media le balene impiegavano circa 11 minuti a morire, mentre in almeno un paio di casi ci sono volute diverse ore.

Dopo aver deciso di non uccidere questa alcuna balena nel 2020 (principalmente per via della pandemia), questa pratica potrebbe finalmente finire definitivamente in Islanda - anche a causa del recente declino nel consumo domestico di carne di balena.

"I fattori economici hanno sicuramente contribuito alla soppressione di questa crudele industria - con poca richiesta di carne di balena e la diminuzione di export per il mercato giapponese - ma è stata l'argomentazione morale contro la caccia a segnarne prevalentemente la fine," ha commentato Kitty Block, amministratrice della Humane Society International.

Speriamo ora che anche altri paesi (Norvegia e Giappone) seguano l'esempio, interrompendo per sempre l'uccisione di queste magnifiche creature.