Quest'isola è per 6 mesi all'anno francese e per 6 mesi spagnola

Dopo aver visto dei maiali su un’isola tropicale, ecco un luogo decisamente singolare. Esiste infatti un isolotto che per metà anno è francese e per la restante metà è spagnolo. Si tratta di una situazione che oramai va avanti da più di un secolo.

In corrispondenza del fiume Bidasoa, nella porzione finale del confine che separa la Francia sud occidentale dalla comunità autonoma dei paesi Baschi, in Spagna, è situata l'isola dei Fagiani. Si tratta di un isolotto disabitato di circa 3.000 metri quadrati che si aggiudica il primato di territorio più piccolo al mondo ad essere condiviso da ben due amministrazioni.

Tanto è vero che dal 1 agosto al 31 gennaio viene gestita dal comune francese di Hendaye e dal 1 febbraio al 31 luglio da quello spagnolo. Tutto ciò, ogni anno. Molti saranno a conoscenza dell'isola poiché ebbe un ruolo molto importante nella guerra dei trent'anni. Dopo la fine di questa, infatti, fu proprio tale territorio ad essere scelto come neutrale per poter avviare i trattati di pace e ristabilire in tal modo i confini del regno francese e dell'impero spagnolo.

In realtà, le rivendicazioni territoriali fra i due paesi non cessarono e fu solo nel 1856 che con il trattato di Bayonne si decise di dividere in due la sovranità dell'isola in modo tale da risolvere definitivamente il problema del contrabbando e delle dispute tra pescatori spagnoli e francesi. Da qui, ebbe inizio l'alternanza della sovranità, mantenuta ancora oggi, più di un secolo dopo.

Bisogna sottolineare che in realtà i due comuni non devono occuparsi di grandi cose dal momento che le attività riguardano principalmente il giardinaggio e la manutenzione del sito. Inoltre, i visitatori sono ammessi solo durante alcune are visite guidate e nelle giornate di passaggio di sovranità che avviene sempre con una cerimonia ufficiale e in presenza dei governatori diplomatici.

A quanto pare di isole decisamente particolari ed uniche, ne esistono diverse sul nostro pianeta, ognuna dotata di una specifica caratteristica. Esiste ad esempio un’isola in cui il 10% della popolazione vede in bianco e nero. Parliamo dell’isola di Pingelap, dove si è particolarmente diffuso il daltonismo.