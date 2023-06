In questa isola continuano a essere trovate rocce che non dovrebbero esistere

Nell'isola vulcanica di Anjouan, nell'Oceano Indiano sudoccidentale, è stato avvistato un vero e proprio mistero geologico: residenti e geologi continuano a trovare un tipo di roccia che non dovrebbe esserci. Il luogo, infatti, è composto quasi interamente di basalto, quindi nessuno si aspetterebbe di trovare la quarzite.

Il basalto si è creato quando le placche tettoniche si sono allontanate l'una dall'altra e il magma si è spostato verso l'alto e si è raffreddato. La quarzite, invece, è un tipo di arenaria composta da granelli di sabbia di quarzo, raccolti nei delta dei fiumi, prima di essere compressi in quarzite nel corso del tempo.

La stranezza sta proprio qui: il basalto dell'isola non contiene quarzo e l'isola stessa è troppo giovane per aver formato un delta fluviale (un po' come quelli su Marte). Eppure, sull'isola i geologi riferiscono da più di un secolo di aver trovato quarzite in abbondanza. Gli studi sul materiale ad Anjouan vengono fatti da più di 100 anni e il risultato è sempre lo stesso: la quarzite c'è ed è anche tanta.

"Questo è contrario alla tettonica a placche", ha affermato la geochimica Cornelia Class della Columbia University in un comunicato stampa. "I corpi di quarzite non appartengono alle isole vulcaniche." Al momento non esiste una spiegazione definitiva che possa spiegare questo "strano" ritrovamento da parte della scienza.

Forse, un pezzo di quarzite proveniente dalla crosta continentale deve essersi ritrovato depositato nel bacino oceanico, e poi sollevato a 4.000 metri durante l'evento della formazione dell'isola. Tuttavia, questa è solo un'idea e deve essere dimostrata.