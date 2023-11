Ecco quale sarà la prima isola ad essere inghiottita dal mare

Le isole coralline come le Maldive, Tuvalu, Kiribati e le Isole Marshall; queste meraviglie naturali celano una vulnerabilità inquietante. Situate a pochi metri sopra il livello del mare, lembi di terra del genere sono tra le più minacciate dall'innalzamento dei mari, un fenomeno inesorabile scaturito dal cambiamento climatico.

Già nel corso dell'ultimo secolo, cinque isole disabitate delle Isole Salomone sono state inghiottite dalle acque. La situazione è particolarmente critica per le isole atollo come le Maldive, Kiribati, Tuvalu e le Isole Marshall, dove la maggior parte del territorio è a rischio. La domanda che si impone è: quali di queste isole saranno le prime a diventare inabitabili a causa del cambiamento climatico? La risposta, però, è tutt'altro che semplice.

La mancanza di dati precisi sull'elevazione di molte di queste isole remote rende difficile prevedere quando saranno sommerse. Inoltre, le isole atollo sono luoghi dinamici: cambiano forma, crescono in elevazione e a volte si fondono rapidamente. Un esempio è l'isola di Mainadhoo nelle Maldive, dove studi hanno mostrato che la sabbia può far crescere questi luoghi. Tuttavia, il riscaldamento globale minaccia i coralli, essenziali per la formazione della sabbia.

Inoltre le isole non devono necessariamente scomparire per diventare inabitabili.

L'innalzamento del livello del mare porta alla contaminazione dell'acqua dolce con quella salata, compromettendo l'agricoltura e la disponibilità di liquido potabile. Uno studio del 2018 ha previsto che la maggior parte delle isole atollo non avrà acqua potabile entro gli anni 2060, se non si raggiungono gli obiettivi climatici globali, o addirittura entro gli anni 2030 nel peggiore degli scenari. Inoltre, la capacità di adattamento delle comunità insulari varia notevolmente, rendendo difficile definire cosa significhi "abitabile".

In Tuvalu, per esempio, si stanno facendo sforzi per combattere l'innalzamento del mare, come l'aggiunta di terreni artificiali elevati. Tuttavia, anche questi sforzi potrebbero non essere sufficienti a lungo termine. La scala e la velocità degli sforzi globali per limitare il cambiamento climatico avranno un impatto tangibile. Alla fine, la sorte di queste isole e delle loro comunità dipenderà in gran parte dalla risposta del resto del mondo.