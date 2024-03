L'isola che non c'è esiste sul serio ma si trova dove non ve lo aspettate

Le isole sommerse non sono cosa nuova per gli archeologi: ce ne sono 3 davvero particolari che abbiamo visto, sparse per il mondo. Sono delle vere e proprie Atlantidi che nascondono anche luoghi piuttosto insoliti. Di recente, al largo del Brasile, ne è stata scoperta una tutta nuova.

Nel 2018, un team di scienziati brasiliani e britannici ha intrapreso un'impresa esplorativa nel profondo dell'Oceano Atlantico, concentrando la loro attenzione sul cosiddetto Altopiano di Rio Grande. A circa 650 metri sotto la superficie gli studiosi hanno individuato formazioni rocciose insolite, che suggerivano la presenza passata di terre emerse.

Analizzando i video catturati da sottomarini telecomandato, i ricercatori sono stati colpiti da strati di argilla rossa, un elemento atipico per il fondale marino. Questo particolare tipo di materiale, come spiegato dal geologo Bramley Murton, ha una composizione minerale che può derivare solo dall'esposizione all'aria aperta in condizioni di caldo tropicale e umidità. La scoperta di questa sostanza dunque fornisce una prova inconfutabile dell'esistenza passata di un'isola in questa regione.

Le indagini hanno rivelato che l'altopiano situato a circa 1.200 chilometri dalla costa brasiliana un tempo era un'isola simile per dimensioni all'Islanda. L'origine di questo affioramento risale a 80 milioni di anni fa, quando un'intensa attività vulcanica ha dato vita a questa terra del cretaceo.

Come dicevamo, sono stati ritrovati i depositi di argilla rossa, intrappolati tra colate laviche datate a 45 milioni di anni fa. Queste argille, analizzate nei laboratori, hanno mostrato una predominanza di caolinite, un minerale tipico dei suoli tropicali resistente alla meteorizzazione chimica estrema.

Ma c'è un pericolo per l'ecosistema: la ricca presenza di ferromanganese potrebbe destare l'interesse commerciale di grandi potenze industriali e mettere a repentaglio l'ecosistema creato in milioni di anni.

