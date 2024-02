L'isola che non esiste ha delle coordinate ben precise: chi vuole andarci?

Sebbene possa sembrare uno scherzo, Null Island esiste davvero e si tratta di un luogo situato nell'intersezione tra il primo meridiano della Terra e l'equatore. Avete bisogno delle coordinate precise? Semplice, ve le forniamo direttamente noi!

Dopo aver visto nascere una nuova isola dal nulla, questa volta parliamo di un punto realmente particolare situato nel Golfo di Guinea al largo della costa occidentale dell'Africa.

Le sue coordinate geografiche sono 0°N 0°E e possiede una caratteristica realmente unica. Viene spesso registrato come il punto geografico di una posizione inserita in modo errato in una mappa digitale.

Come spiegato dal blog della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, il bug può verificarsi per diversi motivi. Quando una mappa digitale trova errori di battitura o di database su un indirizzo inserito, il punto verrà assegnato alle coordinate 0°N 0°E.

Gli analisti di dati hanno notato questa stranezza e hanno iniziato a chiamarla scherzosamente "Null Island", utilizzandola come mezzo per rintracciare gli errori di geocodificazione. In realtà non è chiaro quando sia nato il soprannome, ma la posizione di Null Island è apparsa per la prima volta su Natural Earth, una mappa di pubblico dominio gestita da geografi volontari, sicuramente prima del 2011.

Sempre i geografi hanno quindi affermato: “È un’isola immaginaria di 1 metro quadrato situata al largo dell’Africa, dove l’equatore e il meridiano primo si incrociano. Essendo centrato su 0,0 (latitudine zero, longitudine zero) è utile per segnalare errori di geocodifica che vengono instradati a 0,0 dalla maggior parte dei servizi di mappatura”.

Considerando infatti che ogni applicazione o sito internet riconduce qui, analizzando tali coordinate sarà possibile osservare migliaia di messaggi di errore o bug di codifica e digitazione.

Naturalmente, la Null Island non è un vero e proprio continente. Tuttavia, navigando verso il Golfo di Guinea verso l’intersezione tra il primo meridiano del mondo e l’equatore, si può trovare una grande boa. Conosciuta come Stazione 13010 - Soul, la boa di monitoraggio meteorologico fa parte del sistema Prediction and Research Moored Array in the Atlantic (PIRATA) che tiene sotto controllo l'Oceano Atlantico tropicale.

Seppur non affascinante come l’isola senza zanzare, insieme ad altre 16 boe raccoglie importanti dati sulla velocità del vento, la temperatura dell'aria e l'umidità per aiutare a fornire previsioni meteorologiche e modelli climatici.