L'Isola dei serpenti, uno dei luoghi più pericolosi: ci sono 5 serpenti ogni metro quadro

I serpenti sono alcune delle creature che più fanno più paura sulla Terra, anche e soprattutto a causa del loro morso. Per questo motivo uno dei luoghi sicuramente più pericolosi del pianeta è la famigerata "Snake Island" ("L'isola dei serpenti") che si trova a 150 chilometri al largo della costa di San Paolo in Brasile.

In questo luogo, chiamato ufficialmente Isola di Queimada Grande, possiamo trovare alcuni dei serpenti più velenosi e rari del mondo. Secondo le stime, è possibile trovare da uno a cinque serpenti per metro quadrato, tra cui anche il ferro di lancia dorato (Bothrops insularis), una creatura esclusiva della zona che può sciogliere la carne umana con un singolo morso.

Il nome Queimada in portoghese significa "bruciato", questo perché gli abitanti cercarono di liberare "l'isola della morte" - questo l'altro nome del luogo - bruciandola. Infatti sull'isola è possibile osservare una parte di foresta pluviale, contornata da rocce nude a causa della deforestazione. Come mai ci sono così tanti serpenti su quest'isola? I racconti dicono che furono i pirati a portarli, con lo scopo di proteggere i loro tesori, ma la realtà è ben diversa.

A causa del crescente livello del mare, l'isola venne abbandonata dagli abitanti (c'è anche un faro automatico oggi ancora in funzione). Poiché i serpenti erano la specie all'apice della catena alimentare, iniziarono a prosperare sempre di più, fino a raggiungere i livelli di oggi. Cosa mangiano le creature della zona? Al livello del suolo questi rettili non hanno prede, per questo devono arrampicarsi sugli alberi e attaccare gli uccelli migratori (sull'isola si possono trovare 41 specie di uccelli).

L'isola era precedentemente abitata da 400.000 serpenti, ma nel corso degli anni i loro numeri sono ovviamente diminuiti in assenza di prede. Si può visitare l'isola dei serpenti? Il governo brasiliano controlla rigorosamente l'ingresso all'isola, e accetta di far sbarcare persone soltanto con dei permessi speciali (come ricercatori) e se nella squadra è presente un medico capace di intervenire tempestivamente in caso di morso.

A proposito di serpenti: ne avete mai visto uno con tre occhi? Ecco il raro esemplare scoperto in Australia. Mentre questo è il motivo per cui i serpenti cambiano pelle.